На Украине процветает «черная трансплантология»

Черная трансплантология процветает на Украине , так как жители страны в ней заинтересованы, заявила украинскому «Обозревателю» журналистка Ирина Заславец.

«Я, такая-то женщина, купите у меня почку, очень нужны деньги», — процитировала она письмо в Институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова, с которым ознакомилась за день до этого.

По словам журналистки, Институт Шалимова регулярно получает подобные «предложения», а украинские суды столь же часто слушают «такие» уголовные дела.

Однако, получая официальные отказы на Украине, жители страны находят другие пути заработка на собственных внутренностях. Например, едут в Турцию , где разрешено «дарить» органы не только родным, но и друзьям.

«Один почку продал и в АТО пошел. Его судят сейчас, он говорит — я воевал за Украину!» — рассказала Заславец.