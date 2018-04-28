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На Украине процветает «черная трансплантология»
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На Украине процветает «черная трансплантология» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Черная трансплантология процветает на Украине, так как жители страны в ней заинтересованы, заявила украинскому «Обозревателю» журналистка Ирина Заславец.
«Я, такая-то женщина, купите у меня почку, очень нужны деньги», — процитировала она письмо в Институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова, с которым ознакомилась за день до этого.
По словам журналистки, Институт Шалимова регулярно получает подобные «предложения», а украинские суды столь же часто слушают «такие» уголовные дела.
Однако, получая официальные отказы на Украине, жители страны находят другие пути заработка на собственных внутренностях. Например, едут в Турцию, где разрешено «дарить» органы не только родным, но и друзьям.
«Один почку продал и в АТО пошел. Его судят сейчас, он говорит — я воевал за Украину!» — рассказала Заславец.
Осенью минувшего года министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала развивать в стране донорство и трансплантацию органов, так как цены на них на Украине гораздо ниже европейских. Чиновница отметила, что в том числе стоит разрешить трансплантировать органы не только между родственниками, но и между чужими людьми. Тогда она рассказала, что у нее есть множество друзей, которые «получили почку» в США.
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