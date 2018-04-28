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Трамп назвал работу репортера великой профессией
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Трамп назвал работу репортера великой профессией 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Peter Kramer/AP
Президент США Дональд Трамп на встрече с начинающими журналистами в Белом доме заявил, что репортер это великая профессия. Об этом сообщает ABC News.
Он спросил у участников встречи, "кто хочет стать репортерами". Как отмечается, все присутствующие подняли руки.
"Все они хотят быть репортерами, вы можете в это поверить? Это будущее, не так ли? Это будущее. Это великая профессия", — сказал Трамп.
Ранее Трамп принял в Овальном кабинете Белого дома детей журналистов президентского пула.
Как отмечалось, президент удивился, что журналисты смогли воспитать детей.
Он также поинтересовался, собираются ли дети продолжить карьеру своих родителей.
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Госдеп: США готовы обсуждать с Россией вопросы авиасообщения The Telegraph: Трамп встретится с королевой Великобритании СМИ: КНДР и Южная Корея намерены объявить об окончании войны
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