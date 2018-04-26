В МИД рассказали, когда станет возможен шестисторонний формат по КНДР

Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидеров КНДР и США

"Нам нужно дождаться тех политических договоренностей, если они будут, по крайней мере результатов этих встреч, затем посмотреть на то, что удастся, удалось сделать по их итогам, сформировать представление о том, куда двигаться дальше", — заявила Захарова на брифинге.

По ее словам, Россия готова делает все возможное, чтобы внести свой вклад в мирное политическое урегулирование этой «очень старой» проблемы.

"Какие-то планы можно комментировать после того, как эти встречи состоятся", — подчеркнула Захарова.