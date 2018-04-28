Россию предлагают считать страной второго сорта

Обозреватель Bloomberg призвал считать Россию страной второго сорта

Россию необходимо считать страной второго сорта и исключить из комиссий и советов международных организаций, которые занимаются международным правом, заявил обозреватель Bloomberg Илан Лейк.

По мнению аналитика, Россия "как термит" подтачивает и дискредитирует крупные и мелкие международные организации. "Это можно наблюдать в Совбезе ООН , где российское вето защитило сирийского диктатора от ответственности за применение химоружия. Это можно видеть в Интерполе , через который Россия пытается арестовывать оппозиционеров", — пишет Лейк.

В статье приводится в пример работа Комиссии ООН по борьбе с беззаконием в Гватемале , которая рекомендовала местному суду рассмотреть дело трех членов семьи Битковых, которые были задержаны в этой стране в 2015 году за использование поддельных документов.

В России экс-владелец Северо-Западной лесопромышленной компании Игорь Битков заочно обвинен в преднамеренном банкротстве Неманского целлюлозно-бумажного комбината. Битковы были приговорены в Гватемале к длительным срокам заключения.

По мнению Лейка, действия комиссии являются проявлением "вендетты русских олигархов", которая остается без ответа со стороны мирового сообщества.

Обозреватель Bloomberg считает, что Запад должен "гнать Россию" из комиссий, рабочих групп и комитетов, связанных с обеспечением соблюдения международного права. "Когда этого сделать нельзя, нужно следить за влиянием России и ее участием в организациях вроде гватемальской Комиссии по борьбе с беззаконием гораздо внимательнее, чем делается с прочими странами. Словом, к России нужно относиться как к члену международного сообщества второго сорта", — резюмирует автор.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш признал структурные проблемы Совета Безопасности и заявил о возвращении "холодной войны". По его мнению, некоторые страны злоупотребляют правом вето.

Генсек подчеркнул, что полная реформа невозможна без внесения изменений в работу Совбеза. Гутерреш также признал неспособность ООН урегулировать сирийский конфликт.