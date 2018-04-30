Ещё
Глава МВД Британии ушла в отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили об отставке главы МВД Британии 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: © EPA-EFE/WILL OLIVER
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Глава МВД Великобритании Амбер Радд ушла в отставку на фоне скандала вокруг «поколения Windrush», сообщает телеканал Sky News.
В Великобритании разгорелся скандал вокруг так называемого «поколения Windrush» — выходцев из Африки и с Карибских островов, которых приглашали в страну после Второй мировой войны, чтобы возместить нехватку рабочей силы. На этой неделе в распоряжение британских СМИ попали документы МВД, свидетельствующие, что министерство устанавливало целевые показатели числа депортаций мигрантов. При этом Радд еще в среду утверждала, что никаких целевых показателей нет.
"Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку Амбер Радд с поста министра внутренних дел", — сообщает телеканал Sky News.
В пятницу Радд сделала в Twitter заявление, в котором извинилась за то, что была не в курсе существования целевых показателей на количество депортаций из страны.
Windrush — название корабля, доставившего 492 мигранта в Великобританию 22 июня 1948 года. Недавно выяснилось, что многие родственники тех, кто приехал в Соединенное Королевство с конца 1940-х по 1970-е годы, рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты: некоторые были вынуждены уехать, другим приходили предупреждения о возможной депортации, они теряли работу и право на медобслуживание.
РИА Новости: последние новости
DM: посаженный Трампом и Макроном дуб исчез с лужайки Белого дома СМИ: террористы будут выведены с юга Дамаска в обмен на освобождение заложников Sky: Трамп посетит Великобританию с рабочим визитом в июле
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллионеры бегут за границу761
В Варшаве проходит акция в поддержку России68
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына97
Сирийские военные объекты атакованы ракетами22
Мальчик умер на турнире по самбо12
Видео
00:28
В Сети посмеялись над Трампом с зонтом
В мире
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение