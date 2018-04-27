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Госдеп оценил значение темы России для НАТО
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Госдеп оценил значение темы России для НАТО 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель госдепартамента США Ванесса Аккер объяснила значение темы России для НАТО.
По ее словам, новый госсекретарь США Майк Помпео и главы МИД стран НАТО на встрече в Брюсселе пришли к мнению, что нет темы, имеющей большее значение для альянса, чем Россия, передает РИА «Новости».
«С Россией сейчас, конечно, очень напряженные отношения. Этот вопрос как раз сегодня обсуждался с НАТО», — заявила Аккер в эфире латвийской радиостанции Baltkom.
«Помпео и главы МИД стран НАТО подтвердили, что отношения НАТО и России не нормализуются, пока Россия не реализует минские соглашения», — сказала Аккер.
При этом она добавила, что НАТО якобы не ищет конфронтации с Россией.
Накануне Помпео, прибыв на саммит глав МИД стран НАТО всего через несколько часов после вступления в должность госсекретаря США, заявил, что Североатлантический альянс в ближайшее время не рассчитывает на нормализацию отношений с Россией.
Он также высказался о перспективах вступления Украины в НАТО.
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