В Британии с неба упал загадочный объект

Странный предмет, падающий с неба во время удара молнии, сняла на видео жительница британского города Бриджуотер Меган Тейлор. Об этом пишет The Daily Mail.

"Я никогда не встречала такой грозы, и совершенно точно никогда не видела, чтобы что-то падало на Землю", — рассказала автор видео, признавшись, что понятия не имеет, что это было.

Один из пользователей сети в комментарии под видео предположил, что в объектив камеры попала падающая птица, однако другие стали возражать, что объект был слишком большим для птицы.