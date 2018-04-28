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В Британии с неба упал загадочный объект
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В Британии с неба упал загадочный объект 

РИА Новости 1 час назад
Странный предмет, падающий с неба во время удара молнии, сняла на видео жительница британского города Бриджуотер Меган Тейлор. Об этом пишет The Daily Mail.
"Я никогда не встречала такой грозы, и совершенно точно никогда не видела, чтобы что-то падало на Землю", — рассказала автор видео, признавшись, что понятия не имеет, что это было.
Один из пользователей сети в комментарии под видео предположил, что в объектив камеры попала падающая птица, однако другие стали возражать, что объект был слишком большим для птицы.
При этом The Daily Mail отмечает, что кадры напоминают сцену из фильма "Война миров" 2005 года, в которой инопланетяне десантируются на Землю во время грозы, после чего приводят в действие гигантские треножники, спрятанные в земле.
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Комментарии2  Ещё 4 источника 
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