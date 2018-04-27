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Турция объединилась с США против Сирии
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Турция объединилась с США против Сирии 

News.ru 1 час назад
Турция и США пришли к общему «знаменателю» во взаимодействии по Сирии: в отношении страны они будут применять модель сирийского города Манбидж.
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