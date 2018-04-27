Ещё
ОБСЕ поддержала переговоры Сеула и Пхеньяна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОБСЕ поддержала намерение Сеула и Пхеньяна подписать мирный договор 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Италии Анджелино Альфано и генсек организации Томас Гремингер приветствуют объявленную Сеулом и Пхеньяном договорённость о подписании мирного договора до конца года и приверженность двух стран завершить денуклеаризацию Корейского полуострова, сообщила пресс-служба ОБСЕ.
"Я приветствую встречу двух корейских лидеров сегодня. Это значительный шаг вперёд. Я надеюсь, что исход встречи внесёт позитивный вклад в снятие напряжения в регионе", — заявил Альфано, добавив, что целью международного сообщества остаётся полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризация полуострова.
Генсек ОБСЕ Гремингер также поприветствовал "исторический шаг на пути к длительному миру и безопасности". Он отметил, что хотя Корейский полуостров и не является частью региона ОБСЕ, в сегодняшнем глобализованном и взаимосвязанном мире ни одно государство не может оставаться изолированным.
"Я надеюсь, что это событие положительно скажется на нашей глобальной безопасности и вдохновит другие находящиеся в состоянии конфликта государства выйти на путь мира", — заявил генсек.
Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны в пятницу прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
РИА Новости: последние новости
"Сдаст" ли Меркель интересы Германии под давлением США? Мнение политолога Демпартия Армении предложила назначить "технического премьера" до выборов Макрон прибыл с государственным визитом в США
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин США отреагировал на решение Дерипаски99
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт45
Майские пенсии доставят по особому графику115
США обратились к России с пожеланием482
Германия не готова испортить отношения с Россией69
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение