Ким Чен Ын пообещал Сеулу не применять силу

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе состоявшегося в пятницу саммита с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином призвал не допустить повторения кровопролития в будущем и пообещал не использовать силу, заявил в ходе пресс-конференции представитель администрации южнокорейского президента Юн Ён Чхан.

"Мы не повторим печальную историю Корейской войны. Нельзя допустить повторения кровопролития корейской нации… Я подтверждаю, что не стану использовать силу", — процитировал Юн Ён Чхан слова Ким Чен Ына.

В пятницу, 27 апреля, состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.