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Мун Чжэ Ин «выдвинул» Трампа на Нобелевскую премию мира
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Мун Чжэ Ин «выдвинул» Трампа на Нобелевскую премию мира 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: nsn.fm
Президент США Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира за усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Такое мнение высказал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Ранее с аналогичным предложением выступил американский сенатор Линдси Грэм. По его мнению, вернуть Северную Корею за стол переговоров помогла жесткая и агрессивная позиция Трампа.
Ранее информацию о выдвижении Дональда Трампа на Премию мира подтвердил директор норвежского Института исследования проблем мира Хенрик Урдаль, пишет Газета.ру
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