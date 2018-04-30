Мун Чжэ Ин «выдвинул» Трампа на Нобелевскую премию мира 

Президент США Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира за усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Такое мнение высказал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Ранее с аналогичным предложением выступил американский сенатор Линдси Грэм. По его мнению, вернуть Северную Корею за стол переговоров помогла жесткая и агрессивная позиция Трампа.
Ранее информацию о выдвижении Дональда Трампа на Премию мира подтвердил директор норвежского Института исследования проблем мира Хенрик Урдаль, пишет Газета.ру