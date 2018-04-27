В Армении предложили назначить «технического премьера»

Демпартия Армении предложила назначить «технического премьера» до выборов

Демократическая партия Армении (ДПА), которую возглавляет бывший первый секретарь ЦК Компартии республики Арам Саркисян , предложила назначить временного "технического премьера", полномочия которого закончатся после проведения внеочередных парламентских выборов.

"Учитывая, что согласно конституции, действующий премьер-министр, если он является руководителем политической структуры, обязан оформить отпуск, предлагаем до завершения выборов и назначить врио премьер-министра деполитизированного управляющего, так называемого технического премьера" — говорится в распространенном заявлении Саркисяна.

Кроме того, он считает, что в состав временного правительства целесообразно включить представителей ряда политических сил, чтобы ни одно политическое объединение не использовало во время выборов административный ресурс. "На этапе подготовки к внеочередным выборам, нужно созвать круглый стол — совет представителей политических сил, где участники договорятся о новой политической среде", — говорится в заявлении Саркисяна.

Национальное собрание Армении обсудит 1 мая вопрос избрания нового премьера после отставки 23 апреля на фоне массовых протестов главы кабмина Сержа Саргсяна . Оппозиция требует избрать на этот пост лидера протестного движения Никола Пашиняна.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.