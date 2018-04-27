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В Армении предложили назначить «технического премьера»
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Демпартия Армении предложила назначить «технического премьера» до выборов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Демократическая партия Армении (ДПА), которую возглавляет бывший первый секретарь ЦК Компартии республики Арам Саркисян, предложила назначить временного "технического премьера", полномочия которого закончатся после проведения внеочередных парламентских выборов.
"Учитывая, что согласно конституции, действующий премьер-министр, если он является руководителем политической структуры, обязан оформить отпуск, предлагаем до завершения выборов и назначить врио премьер-министра деполитизированного управляющего, так называемого технического премьера" — говорится в распространенном заявлении Саркисяна.
Кроме того, он считает, что в состав временного правительства целесообразно включить представителей ряда политических сил, чтобы ни одно политическое объединение не использовало во время выборов административный ресурс. "На этапе подготовки к внеочередным выборам, нужно созвать круглый стол — совет представителей политических сил, где участники договорятся о новой политической среде", — говорится в заявлении Саркисяна.
Национальное собрание Армении обсудит 1 мая вопрос избрания нового премьера после отставки 23 апреля на фоне массовых протестов главы кабмина Сержа Саргсяна. Оппозиция требует избрать на этот пост лидера протестного движения Никола Пашиняна.
Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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