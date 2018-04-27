Ещё
США обвинили ФРГ в неисполнении обязательств перед НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео: Германия не выполняет обязательства по выделению на оборону в НАТО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новый госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Германия не выполняет обязательства по выделению 2% ВВП на оборону в рамках НАТО.
"Нет", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, достаточно ли Германия делает для выполнения данных обязательств.
Помпео призвал Германию выполнить взятые на себя обязательства и отметил, что имеется определенный прогресс по данному вопросу со стороны других стран.
На саммите НАТО в 2014 году было принято решение о том, что в перспективе все члены Альянса доведут свои оборонные расходы до 2% от ВВП.
В настоящее время лишь шесть стран выполнили это условие, а остальные, включая Германию, нет. Трамп неоднократно призывал партнеров по НАТО выполнять эти договоренности, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов Альянса.
РИА Новости: последние новости
Трамп проведет двустороннюю встречу с Мэй во время визита в Британию Пашинян требует отставки кабмина и досрочных выборов депутатов СМИ узнали о переброске французского спецназа на американскую базу в Сирии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп раскрыл свое отношение к России84
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт21
Тотальная нумерация россиян, демонстрация «Корсара» и другие события дня14
Дерипаска согласился выполнить условие США213
Майские пенсии доставят по особому графику93
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение