США обвинили ФРГ в неисполнении обязательств перед НАТО

Помпео: Германия не выполняет обязательства по выделению на оборону в НАТО

Новый госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Германия не выполняет обязательства по выделению 2% ВВП на оборону в рамках НАТО

"Нет", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, достаточно ли Германия делает для выполнения данных обязательств.

Помпео призвал Германию выполнить взятые на себя обязательства и отметил, что имеется определенный прогресс по данному вопросу со стороны других стран.

На саммите НАТО в 2014 году было принято решение о том, что в перспективе все члены Альянса доведут свои оборонные расходы до 2% от ВВП.

В настоящее время лишь шесть стран выполнили это условие, а остальные, включая Германию, нет. Трамп неоднократно призывал партнеров по НАТО выполнять эти договоренности, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов Альянса.