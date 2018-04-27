Пашинян требует досрочных выборов депутатов

Пашинян требует отставки кабмина и досрочных выборов депутатов

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян в пятницу потребовал от правительства уйти в отставку, а также назначить в стране внеочередные парламентские выборы. Он также выдвинул ультиматум, заявив о намерении бойкотировать досрочные парламентские выборы, если пост премьера не займет кандидат от народа.

ЕАЭС. Пашинян также заявил, что в случае прихода оппозиции к власти Армения сохранит хорошие отношения с Россией , останется членом ОДКБ и будет "верной международным обязательствам", в том числе по ЕС

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) призывает все политические силы сесть за стол переговоров и найти конструктивный выход из ситуации. При этом исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян отказался от переговоров с Пашиняном. А накануне лидер оппозиции обсудил ситуацию в стране с президентом Армении Арменом Саркисяном

В Кремле при этом рассчитывают на консенсус между политическими силами в Армении, будут наблюдать за выборами премьера 1 мая.

Вместе с тем, Пашинян со своими сторонниками устроил автопробег из Еревана Гюмри . Столица Армении будет два дня отдыхать от продолжительных акций протеста.

Ультиматум оппозиции

Лидер протестных акций Никол Пашинян потребовал от исполняющего обязанности премьера Карена Карапетяна уйти в отставку, пригрозив в противном случае бойкотировать внеочередные парламентские выборы.

Отвечая на вопрос журналистов о шагах оппозиции в случае назначения внеочередных парламентских выборов без смены кабмина, Пашинян заявил, что оппозиция будет бойкотировать выборы.

"Это может выразиться и в блокировании зданий. В этом случае расширятся объекты блокирования, например, свыше 2 тысяч избирательных участков", — отметил Пашинян.

При этом лидер оппозиции заявил, что в случае его избрания премьером оппозиция не будет бойкотировать парламентские выборы.

Стол переговоров

Глава парламентской фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян призвал все политические силы сесть за стол переговоров и найти конструктивный выход из сложившейся ситуации.

Он заявил, что главная цель РПА — не допустить столкновений в сложившейся в стране ситуации.

"Всем силам необходимо сесть за стол переговоров… Наша главная цель — избежать столкновений", — сказал Багдасарян.

По его словам, правящая партия готова вести переговоры со всеми политическими силами.

При этом, комментируя намерения Пашиняна активизировать уличные акции, если премьер-министром на заседании парламента 1 мая будет избран не он, Багдасарян отметил, что РПА предпочитает руководствоваться требованиями конституции.

Бывшая партия правящей коалиции Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" предложила всем фракциям армянского парламента договориться о едином кандидате на пост премьер-министра. "Дашнакцутюн" выразила готовность начать переговоры со всеми заинтересованными сторонами для реализации этой инициативы.

Попытки договориться

Однако исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян в пятницу отказался от переговоров с лидером оппозиции Николом Пашиняном, он считает их бесперспективными.

Карапетян также заявил, что лидеру оппозиции стоит прислушаться к призыву президента страны Армена Саркисяна о совместном обсуждении существующих проблем.

При этом накануне Пашинян заявил, что обсудил с президентом республики Арменом Саркисяном ситуацию в стране.

"Вчера вечером провел встречу с президентом Армении Арменом Саркисяном. Обсудили сложившуюся в стране ситуацию и пути решения существующих проблем", — написал Пашинян в пятницу на своей странице в Facebook.

По его словам, Саркисян принес с собой документ, удостоверяющий, что он не является гражданином Великобритании с 2011 года. Ранее Пашинян заявлял, что прежнее британское гражданство Саркисяна является помехой для его президентства.

Москва рассчитывает на консенсус

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на консенсус между политическими силами в Армении и будут наблюдать за выборами премьера 1 мая. В этот день парламент Армении обсудит вопрос о выборах нового главы правительства страны после отставки 23 апреля главы кабмина Сержа Саргсяна

"Вы знаете, что шли переговоры по линии ведомств, был также телефонный разговор, как вы совершенно правильно сказали. Собственно, главным образом это общение было сконцентрировано вокруг необходимости скорейшего урегулирования кризисной ситуации, которая сейчас возникла в Армении, урегулирования, безусловно, в конституционных рамках таким образом, чтобы был найден консенсус между всеми заинтересованными сторонами. В этой связи сейчас все ждем и наблюдаем за выборами премьер-министра, которые состоятся в парламенте 1 мая", — сказал Песков журналистам.

Вместе с тем, делегация РФ находится с визитом в Армении. Депутаты Госдумы встретились со спикером армянского парламента и комитетом по международным делам , на субботу запланирована встреча с представителями всех фракций Национального собрания и главой Армянской апостольской церкви.

"Мы не можем советовать нашим армянским товарищам, как им поступать, это дело армянское. Но мы смотрим на это и рассчитываем, что это будет не в ущерб нашим союзническим отношениям, это точно будет мирным путем и это будет в условиях норм конституции", — рассказал РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.

Он также уточнил, что депутаты Госдумы РФ уже встретились с комитетом Национального собрания Армении по международным делам, а в субботу российские парламентарии проведут встречи с представителями всех фракций армянского парламента. Кроме того, делегация готова ко встрече с оппозицией.

В свою очередь лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян заявил, что готов встретиться с депутатами Госдумы РФ. "Мы готовы к таким встречам и всегда открыты", — заявил РИА Новости Тигран Авинян, пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор".

Автопробег и Гюмри

Армянская столица два дня будет отдыхать от уличных протестов. Пашинян вместе со своими сторонниками начал автопробег из Еревана в Гюмри, второй по величине город стран. Также он намерен посетить Ванадзор.

На автотрассе на выезде из столицы его приветствовали десятки митингующих, скандировали "Никол, Никол".

На митинге в Гюмри Пашинян заявил, что в случае прихода оппозиции к власти Армения останется членом ОДКБ, "останется верной международным обязательствам", в том числе по ЕС и ЕАЭС.

"Я гарантирую, что Армения останется в составе ОДКБ… потому что это отвечает национальным интересам Армении. Мы будем работать над тем, чтобы эта организация была более эффективной и обеспечила дополнительные гарантии безопасности Армении и Карабаху", — заявил Пашинян.

По его словам, движение не настроено враждебно к России, не будет вести страну по неразумному и авантюрному пути. "Мы заявляем, что Армения останется верной всем международным обязательствам, в том числе с ЕС и ЕАЭС", — сказал Пашинян.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ.

Тем временем мэр Еревана Тарон Маргарян поручил соответствующим городским службам восстановить поврежденное в результате акций протеста имущество.

"Маргарян сообщил, что соответствующим службам даны поручения с целью восстановления городского имущества, поврежденного в последние дни в ходе организованных в столице митингов и акций гражданского неповиновения", — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.