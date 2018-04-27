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Милонов отреагировал на доклад конгресса США с обвинениями в адрес России во вмешательстве в выборы
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Милонов отреагировал на доклад конгресса США с обвинениями в адрес России во вмешательстве в выборы 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Член комитета по международным делам Государственной думы Виталий Милонов в беседе с ФАН отреагировал на доклад конгресса США с обвинениями в адрес России во вмешательстве в выборы.
«Если нужно объяснить, что на данный момент происходит внутри страны, Соединённые Штаты начинают в чём-то обвинять Россию», — сказал депутат.
По его словам, один из вариантов состоит в том, чтобы заявить, что Москва якобы вмешивается в выборы в США.
«К сожалению, многие страны сегодня прислушиваются к Соединённым Штатам и признают их мнение. И ввиду этого все заявления США всегда звучат ярче и громче, нежели заявления нормальных стран», — отметил Милонов.
Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на доклад конгресса, в котором представлены обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы.
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