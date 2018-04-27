Милонов отреагировал на доклад конгресса США с обвинениями в адрес России во вмешательстве в выборы

«Если нужно объяснить, что на данный момент происходит внутри страны, Соединённые Штаты начинают в чём-то обвинять Россию», — сказал депутат.

По его словам, один из вариантов состоит в том, чтобы заявить, что Москва якобы вмешивается в выборы в США.

«К сожалению, многие страны сегодня прислушиваются к Соединённым Штатам и признают их мнение. И ввиду этого все заявления США всегда звучат ярче и громче, нежели заявления нормальных стран», — отметил Милонов.