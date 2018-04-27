Столтенберг ждет поддержки вступления Грузии в НАТО

Столтенберг рассказал о поддержке по вступлению Грузии в НАТО

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает поддержки членов альянса по вступлению Грузии в организацию. Также он отметил, что у Грузии есть практические средства для того, чтобы вступить в блок.

«Грузия станет членом НАТО при выполнении необходимых требований, и у Грузии есть все необходимые практические средства для подготовки к членству», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.

Он отметил, что на саммите НАТО в июле «все наши члены выразят свою решительную поддержку Грузии в отношении членства, и будем продолжать оказывать практическую и политическую поддержку».