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Главы КНДР и Республики Корея встретились в пограничном пункте Пханмунджом
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Главы КНДР и Республики Корея встретились в пограничном пункте Пханмунджом 

Газета.Ru 17 часов назад
Фото: Газета.Ru
Глава КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея встретились в пограничном пункте Пханмунджом и пожали друг другу руки, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что Ким Чен Ын уже пересек границу между Северной и Южной Кореями. Он стал первым за 65 лет лидером КНДР, который посетил соседнюю страну.
Ранее сообщалось, что лидеры стран встретятся в пятницу, 27 апреля, в 3.30 по московскому времени у демаркационной линии между государствами. Ожидается, что по итогам саммита главы государств подпишут совместный документ. Также, чтобы отметить данное событие, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин посадят дерево.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию саммита КНДР и Республики Корея.
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