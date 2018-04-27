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Тотальная нумерация россиян, демонстрация «Корсара» и другие события дня
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Главные события пятницы 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС

ФСБ предотвратила теракты в Москве

ФСБ пресекла деятельность четырех членов "спящей ячейки" террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), которые хотели провести ряд терактов в Москве, сообщает спецслужба в пятницу.
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Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве
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Отец российского миллиардера Александра Зайонца покончил с собой, сообщает «Московский комсомолец».
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Кореи помирились

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын 27 апреля подписали декларацию Севера и Юга, в которой говорится о начале «полной денуклеаризации» Корейского полуострова.
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Джигарханян захотел умереть дома

Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян рассказал о нежелании народного артиста СССР ехать в больницу. Его слова в пятницу, 27 апреля, передает "Московский комсомолец".
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На Украине раскрыли правду о состоянии армии

Рассказы о сильной украинской армии являются выдумкой, заявил экс-командир ВСУ Владимир Шилов в интервью "Обозревателю".
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Кипр попросил Москву о помощи

Никосия готова возобновить переговоры по кипрскому вопросу и просит Москву оказать содействие в этом, заявил глава МИД Кипра Никос Христодулидис по итогам переговоров с российским коллегой в Москве Сергеем Лавровым.
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Россия может выйти из ЕСПЧ

Как заявил Александр Коновалов, в том, что страна является членом Совета Европы и ЕСПЧ, есть как плюсы, так и минусы.
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Россия впервые показала "Корсар"

На первой репетиции парада Победы на Красной площади, прошедшей в Москве в ночь на 27 апреля, публика впервые смогла увидеть ударные беспилотники семейства "Корсар". Как отмечали ранее иностранные наблюдатели, об этом семействе БЛА мало что известно.
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Майские законы отразятся на зарплатах россиян

В мае 2018 года в России вступят в силу несколько законов, которые отразятся на путешественниках, футбольных болельщиках, игроках казино и гражданах, чьи зарплаты были ниже прожиточного минимума.
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Россиян ждет тотальная нумерация

В России в 2019 году введут сквозные идентификаторы, которые объединят номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений граждан. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Центробанку, Минкомсвязи и Минфину.
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Киев введет «особый порядок» в Донбассе

С началом новой военной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, которое запланировано на 30 апреля, в зоне конфликта начнет действовать «особый порядок».
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