Туркменам запретили сушить белье на улице

Жителям нескольких домов в центральном микрорайоне Ашхабада «Мир-2» запретили сушить белье на улице. Об этом со ссылкой на собственные источники в городе сообщает «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода» ).

Запрет действует до 29 апреля, вдоль дорог микрорайона выставили полицейские наряды. Ожидается, что именно в этот день президент страны Гурбангулы Бердымухамедов совершит поездку по городу.

«Нас предупредили, чтобы мы не вешали белье на улице, в случае отказа выполнить распоряжение мне пригрозили отрезать электричество. В прошлом мне уже два раза отрезали электричество, причем в прямом смысле, не отключали, а отрезали провода», — рассказал источник издания.

«Радио Азатлык» указывает, что требования к жителям Ашхабада убирать белье с балконов, закрывать окна, не выходить на улицу и не парковать личный автотранспорт вблизи жилых домов накануне передвижений Бердымухамедова по городу стали «своеобразной традицией». В марте от горожан требовали отогнать стоящие около домов автомобили на стоянки.

«Если он будет летать на вертолете, то обычно убирают автомобили, если собирается проехать на автомобиле, то требуют убрать белье. Автомобили пока стоят, и в этот раз требуют убрать только белье с балконов», — сообщил корреспондент «Радио Азатлык» о ситуации в городе.

В начале полиция начала штрафовать жителей Ашхабада, слушающих на улице музыку через наушники. Свои действия полицейские мотивируют тем, что слушающие музыку пешеходы могут не услышать подъезжающий сзади или сбоку автомобиль, что, в свою очередь, приведет к наезду. Они ссылаются на некий приказ министра внутренних дел, желающего снизить количество ДТП на дорогах.