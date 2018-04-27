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Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном
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Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ближайшие недели, отметив, что Вашингтон стремится к денуклеаризации всего Корейского полуострова.
"Я встречусь с Ким Чен Ыном в ближайшие недели, мы стремимся к денуклеаризации региона Северной Кореи и всего Корейского полуострова", — заявил Трамп на мероприятии с участием американских олимпийцев и паралимпийцев в Белом доме.
В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
После межкорейского саммита может быть организована встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Ранее Трамп заявил, что рассматриваются три-четыре варианта дат и пять вариантов места его встречи с лидером КНДР.
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