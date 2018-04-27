Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном

"Я встречусь с Ким Чен Ыном в ближайшие недели, мы стремимся к денуклеаризации региона Северной Кореи и всего Корейского полуострова", — заявил Трамп на мероприятии с участием американских олимпийцев и паралимпийцев в Белом доме.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

После межкорейского саммита может быть организована встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Ранее Трамп заявил, что рассматриваются три-четыре варианта дат и пять вариантов места его встречи с лидером КНДР.