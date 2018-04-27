В Индии «человек-прокладка» решил защитить женщин

В индийском парламенте «человек-прокладка» решил защитить женщин

Парламентарий Нинонг Эринг (Ninong Ering) по прозвищу «человек-прокладка» из индийского штата Аруначал-Прадеш выдвинул законопроект, согласно которому женщинам предоставляется двухдневный отпуск во время менструации. Об этом пишет The Diplomat.

Нововведение касается как частных, так и государственных предприятий. Документ также предусматривает 30-минутный перерыв в рабочем времени для сотрудниц и свободный доступ к уборным на работе.

По законопроекту девочкам после восьмого класса школы также позволяется не посещать школу два дня во время месячных. В тексте приводятся материалы исследования Университетского колледжа Лондона, согласно результатам которого, боль во время менструации можно сравнить с болью, которую человек испытывает во время сердечного приступа.