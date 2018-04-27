Трампа предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

В свою очередь сенатор-республиканец Линдси Грэм заметил, что Трамп заслужит Нобелевскую премию мира, если денуклеаризация Корейского полуострова произойдет на деле.

Напомним, Трамп назвал встречу лидеров двух Корей исторической. Под его публикацией в Twitter сразу же стали появляться призывы наградить Трампа Нобелевской премией.

Москва ранее не раз подчеркивала, что успехи в переговорах двух Корей связаны с реализацией «дорожной карты» урегулирования кризиса на полуострове, составленной Россией и Китаем.

По итогам встречи на высшем уровне КНДР и Южная Корея подписали совместную декларацию и объявили о старте полной денуклеаризации Корейского полуострова. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об итогах эпохальной встречи.