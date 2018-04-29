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Трамп в ходе телефонного разговора с Абэ обсудил проблему денуклеаризации КНДР
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Трамп в ходе телефонного разговора с Абэ обсудил проблему денуклеаризации КНДР 

RT на русском 36 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ обсудил проблему денуклеаризации Северной Кореи.
Отмечается, что стороны подтвердили свою приверженность политике денуклеаризации Северной Кореи, а также обсудили сотрудничество в области подготовки проведения переговоров между США и КНДР, проведение которых должно состояться в ближайшем будущем.
«Они вновь подтвердили необходимость того, чтобы Северная Корея отказалась от оружия массового уничтожения, а также от программы испытаний баллистических ракет», — говорится в сообщении.
Также Трамп отметил, что в ходе переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном постарается убедить его как можно скорее отпустить на свободу задержанных граждан Японии.
Ранее американский лидер заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном может состояться в ближайшие недели.
СМИ сообщали, что переговоры могут быть проведены в Швейцарии.
В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику США в отношении КНДР.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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