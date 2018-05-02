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Трамп оценил идею наградить его Нобелевской премией
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Трамп оценил предложение наградить его Нобелевской премией мира 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: EPA
Наградить американского лидера премией мира предложил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение наградить его Нобелевской премией мира. Об этом сообщает издание The Hill.
Идею наградить американского президента премией мира озвучил лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин. В ответ Трамп заявил, что его коллега очень добр и щедр, однако говорить о подобном награждении рано.
«Сейчас нам надо получить мир. Главное, что мы хотим — получить мир. Это было крупной проблемой, но думаю, все будет хорошо… очевидно, президент Мун Чжэ Ин очень щедр, раз сделал такое предложение, и я ценю это, но главное сейчас — мир», — заявил Дональд Трамп.
В конце апреля прошел первый за последние десять лет саммит лидеров двух Корей, на котором было принято решение добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова. После этого лидер КНДР Ким Чен Ын позволил США осмотреть ядерные объекты Северной Кореи.
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