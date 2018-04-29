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«США не играют в игры с КНДР»
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Трамп заявил, что США «не играют в игры» с КНДР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: EPA
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США "не играют в игры" с КНДР, и встреча с лидером этой страны Ким Чен Ыном должна состояться через три-четыре недели.
По его словам, в настоящее время "происходит много хороших вещей" в Северной Кореи. "Мы не играем в игры", — сказал президент США, выступая на митинге в Мичигане.
Трамп отметил, что еще три-четыре месяца назад его критики говорили, что действия США по отношению к Северной Кореи могут привести к ядерной войне. "Нет, с помощью силы мы избежим ее", — добавил он.
Американский лидер также заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном должна состояться через "три-четыре недели".
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