Трамп заявил, что США «не играют в игры» с КНДР

По его словам, в настоящее время "происходит много хороших вещей" в Северной Кореи. "Мы не играем в игры", — сказал президент США, выступая на митинге в Мичигане.

Трамп отметил, что еще три-четыре месяца назад его критики говорили, что действия США по отношению к Северной Кореи могут привести к ядерной войне. "Нет, с помощью силы мы избежим ее", — добавил он.

Американский лидер также заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном должна состояться через "три-четыре недели".