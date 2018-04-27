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В Раде предложили переименовать Днепропетровскую область
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В Раду внесли законопроект о переименовании Днепропетровской области 

RT на русском 28 минут назад
Фото: Reuters
В Верховную раду Украины внесён законопроект о переименовании Днепропетровской области. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.
Как уточняет Интерфакс-Украина со ссылкой на соавтора законопроекта Андрея Тетерука, регион предлагается переименовать в Сичеславскую область.
«Предлагаем название Сичеславская», — сказал он.
В мае 2016 года Верховная рада переименовала Днепропетровск в Днепр.
В 2015 году на Украине был принят закон «О декоммунизации», согласно которому переименованию подлежат все объекты, напоминающие о советском прошлом.
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