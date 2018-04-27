Американец нашел монету стоимостью в миллионы долларов

Американский нумизмат из Новой Англии обнаружил редчайшую монету, стоимость которой оценивается в миллионы долларов. Об этом сообщает издание San Francisco Chronicle.

Монету достоинством пять долларов отчеканили в 1854 году на монетном дворе в Сан-Франциско . В разгар золотой лихорадки в Калифорнии их выпустили тиражом всего в 268 штук. До сих пор считалось, что уцелели только три, теперь найдена четвертая.

Коллекционер не рассказывает, каким образом она попала к нему в руки. Долгое время он не мог доказать, что это не подделка. В итоге ему пришлось обратиться в Numismatic Guaranty Corporation — крупнейшую в мире экспертную компанию, занимающуюся проверкой подлинности монет.

Одна из сохранившихся монет 1854 года хранится в Смитсоновском институте в Вашингтоне, другая — в коллекции легендарного нумизмата Дэвида Пога (David Pogue). Третья монета принадлежала наследнику одного из богатейших семейств Америки Уиллису Дюпону. В октябре 1967 года в его особняк ворвались вооруженные грабители. Миллиардера, его четырехлетнего сына и прислугу связали, а жену заставили открыть сейф. Преступники скрылись с 50 тысячами долларов, драгоценностями и коллекцией Уиллиса, в которой, среди прочего, была и монета 1854 года. Ее дальнейшая судьба неизвестна.

«Мы хотели убедиться, что это не она, — приводит Smithsonian.com слова президента Numismatic Guaranty Corporation Рика Монтгомериа (Rick Montgomery). — Нам удалось отыскать ее фотографии, сделанные в 1962 году, когда ее в последний раз выставляли на аукцион».

После сличения изображений всех трех известных монет специалисты компании подтвердили подлинность находки нумизмата из Новой Англии и пришли к выводу, что она отличается от похищенной монеты Дюпона.

«Это все равно как найти на гаражной распродаже настоящего Пикассо, — говорит председатель совета директоров Numismatic Guaranty Corporatio Марк Зальцберг (Mark Salzberg). — Такие открытия бывают раз в жизни». По оценке экспертов, сейчас рыночная стоимость подобной монеты составляет порядка трех миллионов долларов (около 190 миллионов рублей).

В феврале сообщалось, что старый фарфоровый чайник с потерянной крышкой и трещиной на ручке, купленный британцем за 15 фунтов стерлингов, оказался выпущен в XVII веке на первой фарфоровой фабрике в Америке. Спустя два года находка ушла с аукциона за 575 тысяч фунтов стерлингов.