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Французский спецназ перебросили в Сирию
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СМИ узнали о переброске французского спецназа на американскую базу в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Delil Souleiman
Подразделение французских сил специального назначения переброшено на американскую военную базу в подконтрольном курдским формированиям городе Румейлан на севере Сирии, сообщает в пятницу агентство Anadolu со ссылкой на сирийские источники.
Источники также сообщают, что в последнее время французские военные часто пересекают границу Сирии и Ирака. Французские военнослужащие на бронетехнике в сопровождении американских военных и членов курдских формирований патрулируют улицы сирийских Манбиджа, Ракки и Дейр-эз-Зора. Они часто посещают позиции сил самообороны курдов (YPG) и провели в Манбидже две встречи с их лидерами. Франция также поставляет сирийским курдам оружие и боеприпасы.
По информации агентства, французский военный контингент дислоцирован на пяти военных базах, которые находятся на территориях, подконтрольных YPG. Более 70 французских спецназовцев под предлогом участия в международной коалиции размещено в районе холма Миштанур, в районе Сиррин, поселке Айн Иса и в районе Хараб Ишк. В районе Ракки более 30 французских военных действуют совместно с YPG.
Помимо спецназа, который находится в регионе последние два года, в Сирии дислоцированы военные 1-го Морского пехотного парашютного полка и 10-го отряда коммандос ВВС Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее встретился с делегацией курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) и заявил об их поддержке со стороны Парижа, в частности, для стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии.
После этого президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Францию в поддержку терроризма. Анкара считает YPG и SDF террористическими организациями, связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.
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