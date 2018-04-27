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В Киеве заявили о «декоммунизации» ВСУ
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Умер Геннадий Печников

В Киеве заявили о «декоммунизации» ВСУ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
В украинской армии будут внедрять программу "национальных боевых традиций". Об этом сообщил в Facebook начальник Генштаба ВСУ генерал Виктор Муженко.
Он также опубликовал приказ об утверждении "Программы мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций". Она будет осуществляться в соответствии с законом о декоммунизации.
"Вооруженные Силы утверждают свою украинскую идентичность", — написал Муженко.
Ранее Верховная рада приняла решение о переименовании ВДВ в десантно-штурмовые войска ВСУ. Петр Порошенко, ставший инициатором законопроекта, заявлял о необходимости уйти от советско-российской аббревиатуры.
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