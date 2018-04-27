В Киеве заявили о «декоммунизации» ВСУ

В украинской армии будут внедрять программу "национальных боевых традиций". Об этом сообщил в Facebook начальник Генштаба ВСУ генерал Виктор Муженко.

Он также опубликовал приказ об утверждении "Программы мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций". Она будет осуществляться в соответствии с законом о декоммунизации.

"Вооруженные Силы утверждают свою украинскую идентичность", — написал Муженко.