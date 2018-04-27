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Трамп объяснил отказ дарить подарок Мелании
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Трамп объяснил отказ дарить подарок Мелании 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: Reuters
Американские СМИ опубликовали сообщение президента США Дональда Трампа о том, что из-за сильной занятости он не успел купить подарок жене, и преподнес только букет и открытку.
На вопрос журналистов о том, что он подарил жене Мелании на ее на 48-й день рождения, президент США ответил, что был слишком занят.
Он подарил только цветы и открытку, отметил президент США по телефону в эфире шоу Fox&friends на телеканале Fox News.
Он попытался исправить ситуацию, поздравив жену в прямом эфире. Эта беседа с журналистами опубликована на странице шоу в Instagram.
В комментариях пользователи раскритиковали Трампа.
«Этот настоящий ужас. Ужасный муж, Мелания заслуживают лучшего. Есть только две вещи, в которых он проявил себя еще хуже, чем плохой муж — в качестве президента и порядочного человека», — говорится в одном из комментариев.
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