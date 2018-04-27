Воруют меньше, крадут больше

Чем радует и удивляет криминальная статистика Германии

Сначала хорошая новость: в минувшем году в Германии зафиксировано самое большое за последнюю четверть века снижение преступности. Теперь не очень хорошая: количество тяжких насильственных преступлений против личности осталось практически без изменений. Официальный доклад под названием «Полицейская криминальная статистика за 2017 год» (PKS) будет представлен 8 мая в Берлине главой МВД ФРГ Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer).

Однако основные цифры этого документа стали известны журналистам уже сейчас. Итак, в общей сложности в стране было совершено 5,76 млн противоправных действий, что на 9,6% (или на 610 тысяч 542) меньше, чем годом ранее. Более трети всех преступлений связана с кражей имущества. Таких случаев зафиксировано 2,09 миллиона, что означает минус по отношению к 2016 году в 11,8%. Сокращение общего числа краж связано в первую очередь с уменьшением угона автотранспорта (33 тысячи 263, минус 8,6%) и воровства велосипедов (300 тысяч, минус 9,8%). А вот уровень магазинных краж, наоборот, вырос сразу на 11,8% до 353 тысяч 384. Еще больший рост демонстрирует статистика, касающаяся карманных краж. В 2017 году эта цифра составила 127 тысяч 376 случаев, что на 22,7% больше аналогичных показателей предыдущего года.

В ежегодном отчете PKS утверждается, что число квартирных краж пошло на убыль в том числе благодаря активной профилактической работе полицейских служб, а также новой возможности списания с налогов установки домашней охранной системы. По всей Германии зарегистрировано 116 тысяч 540 таких преступлений, что означает значительное снижение данного негативного показателя на 23%. При этом квота раскрытых преступлений данной категории хотя и чуть выросла до 17,8% (2016 г. — 16,9%), но все равно остается достаточно низкой. Получается, что более 80% квартирных краж остаются полицией нераскрытыми.

По сравнению с другими федеральными землями самое большое снижение уровня квартирных краж отмечается в Рейнланд-Пфальце: минус 28,3% (4 тысячи 834). На втором месте здесь земля Северный Рейн-Вестфалия: минус 25,7% (39 тысяч 57), на третьем — Баден-Вюртемберг, где снижение данной квоты составило 24% (8 тысяч 437). Хуже всего с квартирными кражами обстоит в немецкой столице, где их число снизилось только на 2,9% до 8 тысяч 211 случаев. К ним еще надо прибавить количество краж из городских вилл и частных домов (3 тысячи 296), которые идут по отдельной берлинской статистике.

Общее число насильственных преступлений в Германии сократилось лишь на 2,4%, все равно составив достаточно внушительную цифру в 188 тысяч 946. Преступления, связанные с нанесением увечий и тяжких телесных повреждений, уменьшились на 2,1% до 137 058. При этом выросло число убийств до 785 случаев (плюс 3,2%). На 9,2% выросло число преступлений, связанных с наркотиками (до 330 тысяч 580 случаев), а также с распространением порнографии, в том числе детской (на 14,5%).

Достаточно тревожным моментом является и увеличение числа преступлений, совершенных в немецких школах и других учебных заведениях. Правда, конкретные цифры здесь пока еще не обнародованы. Известны данные лишь из отдельных федеральных земель. Например, в Нижней Саксонии эта цифра увеличилась на четыре процента. При этом общее число преступлений, совершенных несовершеннолетними в данной федеральной земле, выросло на 21%. Как заявляют в земельном ведомстве криминальной полиции (LKA), причины такой ситуации «пока еще выясняются». Между тем авторитетный немецкий специалист по уголовному праву и бывший министр юстиции Нижней Саксонии Кристиан Пфайфер (Christian Pfeiffer) считает, что рост преступлений на школьных дворах во многом связан с ростом числа иностранных учащихся, прибывших в страну на волне миграционного кризиса. Кроме того, считает господин Пфайфер, подобные преступления теперь не замалчиваются, а все чаще попадают в полицейские сводки.

Комментируя общее снижение числа преступлений по Германии, председатель профсоюза полиции GDP Оливер Малхов (Oliver Malchow) предостерегает от поспешных выводов об улучшении криминогенной ситуации в стране. По его убеждению, часть положительного развития в данной статистике связана с тем, что в ФРГ сейчас прибывает все меньше беженцев. При этом глава профсоюза GDP особо подчеркнул, что «позитивные цифры» в докладе PKS являются отражением «успешной работы полиции на определенных направлениях, даже несмотря на известные проблемы с кадровым составом правоохранительных органов Германии».