Столтенберг: НАТО поддерживает корейский саммит

"Я лично видел глубину этой напряженности [на Корейском полуострове], когда посвящал Корею, поэтому я поддерживаю встречу двух лидеров", — сказал Генсек НАТО.

Саммит министров иностранных дел НАТО проходит в Брюсселе 26-27 апреля.

Американский президент Дональд Трамп назвал встречу корейских лидеров исторической.

Главы КНДР и Республики Корея встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым за 65 лет лидером КНДР, который посетил соседнюю страну.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию саммита КНДР и Республики Корея.