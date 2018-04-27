Столтенберг: НАТО поддерживает корейский саммит 

Североатлантический альянс приветствует встречу лидеров Северной и Южной Кореи и усилия руководства двух стран по урегулированию обстановки в регионе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам второго дня саммита глав МИД альянса, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Я лично видел глубину этой напряженности [на Корейском полуострове], когда посвящал Корею, поэтому я поддерживаю встречу двух лидеров", — сказал Генсек НАТО.
Саммит министров иностранных дел НАТО проходит в Брюсселе 26-27 апреля.
Американский президент Дональд Трамп назвал встречу корейских лидеров исторической.
Главы КНДР и Республики Корея встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым за 65 лет лидером КНДР, который посетил соседнюю страну.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию саммита КНДР и Республики Корея.