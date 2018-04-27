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Почему Лондон не сможет наказать Москву «по-американски»
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Почему Лондон не сможет наказать Москву «по-американски» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Достичь единства в вопросах финансовых санкций труднее, чем совместно ударить по Сирии, пишет The Daily Telegraph. Глава казначейства Соединённого Королевства Филип Хэммонд отметил, что Великобритания вряд ли введёт против России такие же жёсткие санкции, как Америка, поскольку для этого требуется договориться со всем Евросоюзом.
Великобритания и США «не будут стоять плечом к плечу против путинского режима», поскольку ЕС вряд ли согласится на ужесточение санкций, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на канцлера казначейства Соединённого Королевства Филипа Хэммонда.
Издание напоминает, что ЕС и США «сплотились вокруг Великобритании после нервно-паралитической атаки в Солсбери», а затем Великобритания, Франция и США совместно нанесли удар по сирийским объектам, предположительно связанным с химическим оружием.
«Однако в том, что касается финансовых санкций, единства достичь труднее, поскольку Соединённое Королевство присоединяется только к тем мерам, которые введены на уровне ООН или ЕС», — говорится в статье.
По словам Филипа Хэммонда, Лондон, вероятно, не сможет ввести против Москвы санкции, равнозначные тем, что ввёл в этом месяце Вашингтон в ответ на российские военные операции и «попытки разрушить западные демократии». Последний раунд американских санкций был направлен против 38 физических и юридических лиц.
«Наверное, будет справедливо сказать, что внутри ЕС очень разнится степень энтузиазма по поводу дальнейшего давления на эту группу людей», — цитирует The Daily Telegraph канцлера британского казначейства.
«Пока мы всё ещё в ЕС, у нас, за очень редким исключением, нет независимых санкционных возможностей, — отмечает Хэммонд. — Одна из трудностей работы в рамках ЕС состоит в том, что в этих, внешнеполитических вопросах требуется достичь консенсуса с 28 (странами. — ИноТВ), а это, откровенно говоря, зачастую означает работу с наименьшим общим знаменателем».
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