Пушков похвалил Ким Чен Ына за впечатляющие ходы

Северокорейский лидер перехватывает повестку у своего американского коллеги, тем самым лишая его возможности диктовать условия, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков

В пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступили с совместной декларацией по итогам межкорейского саммита, в которой договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова и стремиться к созданию «постоянного и прочного» мира. Северокорейский лидер также выразил надежду на объединение с Южной Кореей.