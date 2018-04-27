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Пушков похвалил Ким Чен Ына за впечатляющие ходы
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Пушков похвалил Ким Чен Ына за впечатляющие ходы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Северокорейский лидер перехватывает повестку у своего американского коллеги, тем самым лишая его возможности диктовать условия, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Ким Чен Ын действует, не дожидаясь встречи с Трампом. Он намерен поставить президента США перед фактом прорыва в отношениях с Южной Кореей, чтобы Трамп не смог диктовать ему свои условия. Впечатляющие ходы главы КНДР", — написал он в Twitter.
В пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступили с совместной декларацией по итогам межкорейского саммита, в которой договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова и стремиться к созданию «постоянного и прочного» мира. Северокорейский лидер также выразил надежду на объединение с Южной Кореей.
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