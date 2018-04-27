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Сестра Ким Чен Ына предложила ускорить объединение двух Корей
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Сестра Ким Чен Ына предложила ускорить объединение двух Корей 

Деловая газета «Взгляд» 22 часа назад
Фото: Амител
Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон во время переговоров лидеров Южной Кореи и КНДР предложила ускорить объединение двух Корей, сообщил старший пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ен Чхан.
По словам пресс-секретаря президента Южной Кореи, эта ремарка Ким Е Чжон вызвала дружный одобрительный смех у всех присутствующих за столом переговоров, передает ТАСС.
Напомним, 10 февраля в южнокорейском президентском дворце состоялась встреча президента Южной Кореи с сестрой Ким Чен Ына. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о младшей сестре северокорейского лидера.
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