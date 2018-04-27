Ким Чен Ын выразил надежду на объединение двух Корей 

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил надежду, что в будущем его страна объединится с Южной Кореей.
«Я верю, что Север и Юг в будущем объединятся. Мы — один народ, одна кровь», — сказал он на пресс-конференции на первом межкорейской саммите. Ким Чен Ын отметил, что рассчитывает, что граждане Северной и Южной Кореи в будущем смогут свободно пересекать границу между обеими странами.
Лидеры Южной Кореи и КНДР договорились продолжать совместную работу по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в пятницу президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на пресс-конференции по итогам первого межкорейского саммита, передает «Интерфакс».