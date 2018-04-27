Ким Чен Ын выразил надежду на объединение двух Корей

«Я верю, что Север и Юг в будущем объединятся. Мы — один народ, одна кровь», — сказал он на пресс-конференции на первом межкорейской саммите. Ким Чен Ын отметил, что рассчитывает, что граждане Северной и Южной Кореи в будущем смогут свободно пересекать границу между обеими странами.