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Необходимо найти механизм гарантий для КНДР, считает Косачев
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Необходимо найти механизм гарантий для КНДР, считает Косачев 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Если не будет найден механизм международных гарантий для КНДР, серьезных подвижек в ядерном разоружении Пхеньяна не будет, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, об этом сенатор написал на своей странице в Facebook.
По мнению сенатора, переговоры Пхеньяна и Сеула можно рассматривать как прелюдию к встрече лидеров США и КНДР. По его словам, еще один сюжет переговоров лидеров Севера и Юга «связан с процессом урегулирования вокруг северокорейской ядерной программы».
"И здесь саммит двух Корей может рассматриваться скорее как шаг к более важному этапу — встрече лидеров США и КНДР, где объективно имеет смысл искать выход из нынешнего кризиса", — считает Косачев.
Понятно, по его словам, что США давят на Пхеньян, и в этом ключе будет действовать и южнокорейский лидер на нынешнем саммите, задача которого в данном контексте — передать «мессиджи» Вашингтона.
"Однако вряд ли можно рассчитывать на радикальные уступки со стороны КНДР, ибо пока она рассматривает свои ядерные ракеты как, по сути, единственную гарантию от потенциальной агрессии США. И если не будет найден какой-то иной механизм гарантий, то серьезных подвижек не будет. Но для этого и нужен саммит глав США и КНДР", — добавил Косачев.
В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
После межкорейского саммита может быть организована встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Трамп заявил, что рассматриваются три-четыре варианта дат и пять вариантов места его встречи с лидером КНДР.
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