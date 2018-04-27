Необходимо найти механизм гарантий для КНДР, считает Косачев

По мнению сенатора, переговоры Пхеньяна и Сеула можно рассматривать как прелюдию к встрече лидеров США и КНДР. По его словам, еще один сюжет переговоров лидеров Севера и Юга «связан с процессом урегулирования вокруг северокорейской ядерной программы».

"И здесь саммит двух Корей может рассматриваться скорее как шаг к более важному этапу — встрече лидеров США и КНДР, где объективно имеет смысл искать выход из нынешнего кризиса", — считает Косачев.

Понятно, по его словам, что США давят на Пхеньян, и в этом ключе будет действовать и южнокорейский лидер на нынешнем саммите, задача которого в данном контексте — передать «мессиджи» Вашингтона.

"Однако вряд ли можно рассчитывать на радикальные уступки со стороны КНДР, ибо пока она рассматривает свои ядерные ракеты как, по сути, единственную гарантию от потенциальной агрессии США. И если не будет найден какой-то иной механизм гарантий, то серьезных подвижек не будет. Но для этого и нужен саммит глав США и КНДР", — добавил Косачев.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.