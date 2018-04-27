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МИД Литвы вручил Белоруссии ноту
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МИД Литвы вручил ноту белорусскому послу в связи с сообщениями о пожаре на БелАЭС 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МИД Литвы вручил белорусскому послу Александру Королю ноту с просьбой предоставить информацию о происшествии на Белорусской АЭС 17 февраля.
Как пишет Sputnik Литва, в ведомстве уточнили, что об инциденте узнали из белорусских СМИ.
В сообщении говорится, что, по мнению экспертов по ядерной безопасности Литвы, необходим тщательный анализ причин и последствий пожара, так как это может негативно сказаться на безопасности БелАЭС.
14 марта 2018 года стало известно, что МИД Белоруссии вручил ноту послу Литвы в связи с сообщениями об инциденте с радиоактивными материалами в ходе работ по выводу из эксплуатации Игналинской АЭС.
RT на русском: последние новости
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Комментарии1  Ещё 4 источника 
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