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Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
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Кейт и Ульям раскрыли имя сына 

Рамблер 2 часа назад
Стало известно имя сына принца Уильяма и герцогини Кейт
Новорожденного сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали Луи Артур Чарльз. Об этом сообщается в твиттере Кенсингтонского дворца.
Представители королевской семьи отметили, что мальчика будут называть Его Королевское высочество принц Луи Кембриджский.
Герцогиня Кейт родила третьего ребенка 23 апреля в больнице святой Марии (Saint Mary Hospital) в Паддингтоне. Ее госпитализировали на ранних этапах родов. Принц Уильям присутствовал при родах.
В той же больнице появились на свет старшие дети пары: в июле 2013 года у них родился сын Джордж, а в мае 2015-го — дочь Шарлотта. Принц Уильям говорил, что третьего ребенка они назовут Джек или Джеки.
Новорожденный Луи Артур Чарльз занял пятое место в очереди на британский престол.
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