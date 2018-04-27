Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну

Кейт и Ульям раскрыли имя сына

Стало известно имя сына принца Уильяма и герцогини Кейт

Новорожденного сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали Луи Артур Чарльз. Об этом сообщается в твиттере Кенсингтонского дворца.

Представители королевской семьи отметили, что мальчика будут называть Его Королевское высочество принц Луи Кембриджский.

Герцогиня Кейт родила третьего ребенка 23 апреля в больнице святой Марии (Saint Mary Hospital) в Паддингтоне. Ее госпитализировали на ранних этапах родов. Принц Уильям присутствовал при родах.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 апреля 2018 г.

В той же больнице появились на свет старшие дети пары: в июле 2013 года у них родился сын Джордж, а в мае 2015-го — дочь Шарлотта. Принц Уильям говорил, что третьего ребенка они назовут Джек или Джеки.

Новорожденный Луи Артур Чарльз занял пятое место в очереди на британский престол.