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Шаманов считает возможным объединение Южной Кореи и КНДР
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Шаманов считает возможным объединение Южной Кореи и КНДР 

РИА Новости 6 часов назад
РИА НОВОСТИ. ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ КНДР И ЮЖНОЙ КОРЕИ ГОВОРИТ О ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЪЕДИНИТЬ СТРАНЫ — ШАМАНОВ
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