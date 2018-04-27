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Кипр попросил Москву о помощи
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Кипр попросил Москву о помощи 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Никосия готова возобновить переговоры по кипрскому вопросу и просит Москву оказать содействие в этом, заявил глава МИД Кипра Никос Христодулидис по итогам переговоров с российским коллегой в Москве Сергеем Лавровым.
Христодулидис заявил, что «передал готовность нашей страны, выраженную в том числе президентом (Кипра), к возобновлению переговоров с целью достижения решений на основе соответствующих резолюций ООН», а также «просил господина Лаврова, который является очень хорошим знатоком кипрского вопроса, в контактах, которые у него будут в ближайшее время, оказать содействие в этом направлении», передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о процессе переговоров по воссоединению Кипра, который разделен с 1974 года после вооруженного вторжения Турции. В результате военных действий под контролем Анкары оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра.
Переговоры неоднократно прерывались и возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва по инициативе нынешнего президента Никоса Анастасиадиса.
В июле 2017 года переговоры по Кипру закончились провалом — в Кран-Монтане не удалось найти решение проблемы раздела острова, и переговоры были отложены.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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