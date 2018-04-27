Как Япония и Южная Корея не поделили десерт

Сласти — вещь, конечно, очень спорная. Но, как оказалось, не только в смысле пользы для организма, но и вреда для международных отношений.

Что общего между дипломатом и диетологом? И тот, и другой не одобряет сладкое. Особенно десерты с изображением спорных территорий. МИД Японии заявил протест Южной Корее и вызвал на ковер представителей посольства соседа из-за мангового мусса. Лакомство приготовили корейские повара для саммита Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына 27 апреля. В качестве украшения — маленькая шоколадка с крошечным изображением единого Корейского полуострова. Казалось бы, что может лучше продемонстрировать настрой на сближение Юга и Севера? Но нет: кондитеры добавили на картинку острова Лианкур (они же — Токто по-корейски и Такэсима по-японски), которые Сеул считает своими, а Токио — своими. Поэтому японцы и вмешались. Ложка дегтя в креманке мусса.

И было бы из-за чего спорить вообще! Острова Лианкур — это фактически необитаемые скалы площадью 19 гектаров в западной части Японского моря. Их на карте-то не разглядишь даже при большом увеличении, а на миниатюрной шоколадке, венчающей маленький десерт, и подавно. Однако японцы "разглядели" и пошли на принцип. Хотя вообще-то, как указывают корейцы, архипелаг отошел Южной Корее по итогам Второй Мировой войны, в которой Япония потерпела поражение и лишилась в наказание части территорий. Какие уж тут споры? И тем более ноты протеста?