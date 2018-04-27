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Две Кореи договорились прекратить вражду
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Две Кореи договорились прекратить вражду 

Авторадио 1 час назад
Фото: Korea Summit Press Pool / Getty Images
Главное событие в международной политике — сегодняшний саммит двух Корей с участием лидеров двух государств. По итогам этих действительно исторических переговоров президенты КНДР и Южной Кореи подписали совместную декларацию. Она включает в себя сокращение вооружений, прекращение «враждебных действий», превращение границы между странами в «зону мира» и переговоры с другими государствами, такими как США. Кроме того, Ким Чен Ын и Мун Чже Ин договорились двигаться в сторону объединения двух Корей. После подписания совместной декларации главы государств обнялись. Это был первый прямой диалог лидеров двух стран за последние 11 лет. Ким Чен Ын стал первым за 65 лет руководителем Северной Кореи, который посетил соседнюю страну.
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