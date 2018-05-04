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СМИ раскрыли секрет ботинок Ким Чен Ына
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Южнокорейские СМИ раскрыли секрет ботинок Ким Чен Ына 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Журналисты из Южной Кореи подробно проанализировали внешний вид Ким Чен Ына, который приехал на корейский саммит 27 апреля, и выяснили его реальный рост. Об этом сообщает The Washington Post.
Несмотря на важность встречи для обеих стран в политическом плане, сотрудники нескольких южнокорейских СМИ озаботились внешним видом лидера Северной Кореи. Они изучили фотографии Ким Чен Ына и привлекли для анализа специалистов.
Журналисты одной из популярнейших в стране газет «Чосон ильбо» решили узнать настоящий рост северокорейского президента: в Южной Корее давно ходил слух, что зарубежный лидер скрывает свои реальные параметры. Как удалось выяснить приглашенным экспертам, Ким Чен Ын действительно носил на встрече специальные стельки, о чем говорит неестественно высокий наклон в передней части его ботинок. Таким образом, реальный рост президента составил лишь 162,5 сантиметра — на восемь сантиметров меньше предполагаемого.
Сотрудники The Washington Post отметили, что все предыдущие опубликованные изображения северокорейского лидера были отредактированы его помощниками, поэтому не представляли особой ценности для анализа. Однако точные сведения о физических характеристиках Ким Чен Ына могут быть полезны южнокорейским чиновникам для разработки политики в отношении Северной Кореи. Например, если бы выяснилось, что он тяжело болен, это вызвало бы серьезные вопросы о его будущем правлении и преемнике в Пхеньяне.
Лидеры двух Корей Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин 27 апреля провели саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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