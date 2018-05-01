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Президент РК передал лидеру КНДР флешку с экономическим планом
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Президент РК передал лидеру КНДР флешку с экономическим планом 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Южнокорейский президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну брошюру и флешку с планом новой экономической структуры. Это произошло во время состоявшейся 27 апреля исторической встречи глав двух государств.
Как сообщает РИА Новости, на носителе записана презентация возможного развития экономики Корейского полуострова при совместных усилиях Севера и Юга. Речь идет о сотрудничестве в случае денуклеаризации КНДР. Подробности проекта не раскрываются, однако известно, что часть его посвящена электростанциям.
На минувшей неделе Ким Чен Ын посетил с визитом южную часть демилитаризованной зоны и провел переговоры с Мун Чжэ Ином. На конец мая — начало июня запланирована встреча северокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом.
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