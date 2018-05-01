Президент РК передал лидеру КНДР флешку с экономическим планом

Южнокорейский президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну брошюру и флешку с планом новой экономической структуры. Это произошло во время состоявшейся 27 апреля исторической встречи глав двух государств.

Как сообщает РИА Новости, на носителе записана презентация возможного развития экономики Корейского полуострова при совместных усилиях Севера и Юга. Речь идет о сотрудничестве в случае денуклеаризации КНДР. Подробности проекта не раскрываются, однако известно, что часть его посвящена электростанциям.