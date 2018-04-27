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Ким Чен Ын: корейский народ един и не должен враждовать
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Ким Чен Ын: корейский народ един и не должен враждовать 

ТАСС 38 минут назад
ТАСС, 27 апреля. Корейский народ един и не должен враждовать. Об этом заявил Ким Чен Ын. Лидер КНДР также добавил, что верит в скорое объединение Кореи как единой нации.
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