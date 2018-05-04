Глава южнокорейского управления нацбезопасности обсуждает в США ядерную проблему КНДР

СЕУЛ , 4 мая. / ТАСС /. Начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Чон Ый Ен находится с неофициальным визитом в Вашингтоне по запросу Совета национальной безопасности (СНБ) США . Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Сеуле официальный представитель южнокорейского лидера.

"Чон Ый Ён встретится с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном , чтобы обсудить вопросы, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова", — отметил он.

Ранее Голубой дом не сообщал о планах данной поездки, указав лишь, что Чон Ый Ён взял несколько выходных дней. Представитель администрации президента Южной Кореи отметил, что это было связано с требованием американской стороны не распространять информацию о визите.