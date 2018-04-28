СМИ: КНДР и Южная Корея намерены объявить об окончании войны

Северная и Южная Корея договорились положить конец Корейской войне в этом году. Об этом сообщает «Киодо» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, об этом говорится в Пханмунджомской декларации составленной по итогам саммита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына

При этом оба лидера собираются объявить о переходе от существующего перемирия к мирному соглашению.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на нем лежит ответственность за урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

Война между Северной и Южной Кореей по факту продолжается с 1950 года. При этом в 1953 году был подписан договор о перемирии.