Ещё
Борис Джонсон назвал межкорейский саммит хорошей новостью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве

Борис Джонсон назвал межкорейский саммит хорошей новостью 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 27 апреля. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал хорошей новостью проведение саммита между КНДР и Южной Кореей, однако предостерег от излишнего оптимизма. Об этом он заявил в пятницу журналистам на полях саммита глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.
"Я очень воодушевлен тем, что происходит. Я не думаю, что кто-то, кто посмотрит на историю северокорейских планов разработать ядерное оружие, может быть слишком оптимистично настроенным на данный момент, но очевидно это хорошие новости", — заявил Джонсон. Его заявления транслировал телеканал Sky News.
Первые более чем за 10 лет переговоры между лидерами Республики Корея и КНДР начались в пятницу в пограничном Пханмунджоме. Ким Чен Ын стал первым с 1953 года лидером КНДР, посетившим территорию Южной Кореи.
ТАСС: последние новости
Трамп заявил, что после конкурса "Мисс Вселенная" в 2013 году останавливался в РФ на ночь Мун Чжэ Ин призвал Ким Чен Ына вместе принести мир на Корейский полуостров Ким Чен Ын на саммите расхвалил Мун Чжэ Ину северокорейскую лапшу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может выйти из ЕСПЧ197
Поставим Макаревича на место660
Кореи помирились113
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве13
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
00:58
Трамп шантажирует союзников в Twitter
В мире США
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение