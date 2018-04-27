Ким Чен Ын привёз южнокорейскому лидеру пхеньянскую лапшу

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я привез из Пхеньяна пхеньянский «нэнмён». Сегодня вечером на банкете было бы хорошо, если Вы попробуете», — сказал Ким Чен Ын коллеге из Южной Кореи.

Ранее Ким Чен Ын рассказал об ощущении начала новой истории на встрече с главой Южной Кореи.

Лидеры двух стран обменялись рукопожатиями на встрече в Пханмунджоме.