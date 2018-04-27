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Ким Чен Ын привёз южнокорейскому лидеру пхеньянскую лапшу
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Ким Чен Ын привёз южнокорейскому лидеру пхеньянскую лапшу 

RT на русском 7 часов назад
Северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил угостить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина лапшой из Пхеньяна во время встречи политиков на саммите в приграничном пункте Пханмунджом.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Я привез из Пхеньяна пхеньянский «нэнмён». Сегодня вечером на банкете было бы хорошо, если Вы попробуете», — сказал Ким Чен Ын коллеге из Южной Кореи.
Ранее Ким Чен Ын рассказал об ощущении начала новой истории на встрече с главой Южной Кореи.
Лидеры двух стран обменялись рукопожатиями на встрече в Пханмунджоме.
RT на русском: последние новости
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